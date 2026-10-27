Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अखेर २० वर्षांनंतर अटक

पुणे - अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी मागील २० वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या फरार आरोपीला अखेर येरवडा पोलिसांनी अटक केली. नजीर मुस्तफा खान (वय ४६, सध्या रा. राजगल्ली, आयेशा कॉलनी, परळी, जि. बीड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. .येरवडा पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध २००६ मध्ये अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो फरार झाला होता. न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध फरार झाल्याचा जाहीरनामाही प्रसिद्ध केला होता. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे आणि अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील यांनी फरार आरोपींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गिते यांचे तपास पथक आरोपीचा शोध घेत होते..आरोपी परळी भागात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार संदीप जायभाय आणि साईनाथ मस्के यांना मिळाली. पोलिस उपायुक्त चिलुमूला रजनीकांत, सहाय्यक आयुक्त सुनील जैतापूरकर, वरिष्ठ निरीक्षक उमेश गिते, पोलिस निरीक्षक शारदा कोकाटे, केशव दिंडे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक किशोर बेरड, गणेश राठोड, अंमलदार विनोद कायगुडे, मुकुंद कोकणे आणि त्यांच्या पथकाने आरोपीला अटक केली..वेश आणि पत्ते बदलून पोलिसांना चकवा -आरोपी नजीर हा पोलिसांना चकवा देण्यासाठी हडपसरमधील सय्यदनगर, लोहगाव तसेच जालना जिल्ह्यातील अंबड, बीडमधील परळी व माजलगाव आणि परभणीतील गंगाखेड अशा विविध शहरांमध्ये राहण्याची ठिकाणे व मोबाइल क्रमांक बदलत होता. अटकेच्या भीतीने त्याने नातेवाईकांशी संपर्कही पूर्णपणे तोडला होता. तो शहरांमध्ये दोन-तीन दिवस गवंडीकाम करायचा आणि पुन्हा ठिकाण बदलायचा. परंतु मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी परळी येथे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचला. आरोपी तेथूनही पळून जाण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.