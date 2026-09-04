पुणे - गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषण आणि ‘डीजे’ च्या विरोधात भूमिका घेणारे विद्यानंद बापट यांना मारहाण करत जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने शुक्रवारी एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. आरोपी संतोष शंकर चव्हाण (वय-३२, रा. हनुमाननगर, राऊतवाडी, कोथरूड) असे त्याचे नाव असून त्याला विश्रामबाग पोलिसांनी शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले होते..याबाबत विद्यानंद सुहास बापट (वय-३७, रा. नारायण पेठ) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून ही घटना गुरुवारी (ता. ३) सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास सदाशिव पेठेतील टिळक रस्त्यावरील महाराष्ट्र मंडळाजवळ घडली. ‘तू आमच्या गणेशोत्सवात अडथळा निर्माण करतो का, डीजेच्या विरोधात बोलतो का,’ असे म्हणत आरोपीने त्यांना मारहाण केली. तसेच अश्लील शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..विश्रामबाग पोलिसांनी आरोपी चव्हाणला गुरुवारी रात्री अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता पोलिसांनी गुन्ह्याचा उद्देश, त्यामागे अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये पूर्वीचा वाद होता का याची चौकशी करण्यासाठी तपास अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक अर्जुन कुदळे आणि सरकारी वकील आर. डी. कोरडे यांनी पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी केली..आरोपीवर यापूर्वी शरीराविरुद्धचेही सहा गुन्हे दाखल आहेत. सध्या शहरात उत्सव काळ सुरू असून दहिहंडी, गणेशोत्सव जवळ आला असताना त्याने समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरोपीला बापट यांच्याबाबत कोणी माहिती देत होते का, सदर गुन्ह्यामागील नेमका उद्देश आणि अन्य व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचा तपास करण्यासाठी कोठडीची मागणी केली..या वेळी बचाव पक्षाचे वकील ॲड. हेमंत भांड पाटील आणि ॲड. खेतराम सोलंकी यांनी युक्तीवाद करताना चव्हाण याच्या पोलिस कोठडीला विरोध केला. आरोपी स्वत:हून पोलिसांसमोर हजर झाला आहे. त्याच्या मनात तक्रारदाराविषयी द्वेषभावना नव्हती. आरोपीला नोटीस देऊन सोडता आले असते. माध्यमांच्या दबावामुळे प्रकरणाला अनावश्यक महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगत न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली..आरोपीवर या कलमांनुसार झाला गुन्हा दाखलबीएनएस ३५३ (२) (खोटी माहिती/अफवा पसरवून सार्वजनिक शांतता भंग), १२६ (२) (जाणूनबुजून अडवणूक), २९६ (सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य/शब्द), ११५ (२) (गंभीर दुखापत करणे), ३५१ (२) (धमकी देणे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.