जि.प.,पं.स. निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करा - सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी विनायक मगर यांचे आवाहन
जि.प., पं.स. निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करा
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी विनायक मगर यांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट, ता. १७ : तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत आदर्श आचारसंहिता असून, सर्व राजकीय पक्षांनी आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन अक्कलकोटचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार विनायक मगर यांनी केले.
तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. अक्कलकोट तालुक्यात २९० मतदान केंद्रांमधून २ लाख ३० हजार ९२९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये एक लाख १९ हजार १०३ पुरुष, एक लाख ११ हजार १८६ महिला तर २० तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे. यामध्ये ३ हजार ३२१ दुबार मतदार आहेत. त्यांच्याकडून एकाच ठिकाणी मतदान करण्याचे हमीपत्र घेण्यात आले असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर हमीपत्र पोच करण्यात येणार आहेत. दोन्ही ठिकाणची सहीची खात्री झाल्यानंतर मतदान करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याची प्रक्रिया १६ ते २१ जानेवारीपर्यंत आहे. २२ जानेवारी रोजी अर्जांची छाननी होणार आहे. २३ ते २७ जानेवारी रोजी दुपारी तीनपर्यंत अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी आहे. मात्र यावेळी रविवार, २५ जानेवारी आणि २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनामुळे शासकीय सुट्टी असल्याने या काळात अर्ज माघार घेण्याची प्रक्रिया बंद राहणार आहे. त्यानंतर २७ जानेवारी रोजी दुपारी साडेतीननंतर उमेदवारांना चिन्ह वाटप केले जाणार आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहापासून मतमोजणीस सुरवात होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
७ फेब्रुवारी रोजी एसआरपी कॅम्प येथे मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी अंजली मरोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
आचारसंहितेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध पथके
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी दोन हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांना तीन टप्प्यांत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच उमेदवारांना सर्व प्रकारचे परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार आदर्श मतदान केंद्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगण्यात आले. आचारसंहितेवर लक्ष ठेवण्यासाठी १८ स्थिर सर्वेक्षण पथके, १२ फिरती सर्वेक्षण पथके, ४ व्हिडिओ सर्वेक्षण पथके ४ व २ विशेष व्हिडिओ पथके असणार आहेत.
