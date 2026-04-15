Pune Rural Governance Update: भोर-राजगड-मुळशी पंचायत समित्यांत कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर आळा घालण्यासाठी आमदार शंकर मांडेकर यांची बायोमेट्रिक हजेरीची मागणी

वेल्हे : भोर ,राजगड ,मुळशी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांवर आमदार शंकर मांडेकर यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये भेट दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती बाबत सुधारणा होत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर मांडेकर हे ॲक्शन मोडवर आले असून फक्त आरोग्य विभाग नव्हे तर पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये पंचायत समिती हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी या विभागाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मत व्यक्त करत मांडेकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भोर विधानसभा मतदार संघातील तीनही तालुक्यातील पंचायत समित्यांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत लागू करण्याचे पत्र बुधवार (ता.15) रोजी दिले आहे..या तीन तालुक्यांपैकी राजगड तालुक्यातील पंचायत समिती अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती बाबत नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी या आमदार मांडेकर यांच्याकडे गेल्या आहेत. या अनुषंगाने फक्त राजगड तालुक्यात कर्मचारी उपस्थितीचा प्रश्न नसून भोर आणि मुळशी मध्ये सुद्धा कर्मचारी उपस्थितीचा प्रश्न सामान्य नागरिकांना भेडसावत असल्याचे जाणवल्यानंतरभोर, राजगड आणि मुळशी पंचायत समित्यांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत तातडीने लागू करावी, अशी मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी केली आहे..या मागणीमध्ये मांडेकर यांनी म्हटले आहे की, पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये नागरिक विविध शासकीय योजनांची माहिती घेण्यासाठी आणि कामानिमित्त वारंवार येत असतात यावेळी अनेक कर्मचारी अधिकारी हे अनुपस्थित असतात यामुळे उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसून नागरिकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असून नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होत आहे..पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे येथील कामकाज अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होणे गरजेचे आहे. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित राहून कामकाजात सुधारणा होईल, असा विश्वास मांडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करावी, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.