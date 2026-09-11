Bogus Doctor Crime : वारजे, खराडीत बोगस डॉक्टरांवर कारवाई; मनपाच्या बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समितीची कारवाई

पुणे - खराडी आणि वारजे माळवाडी परिसरात अनधिकृतपणे वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या दोन बोगस डॉक्टरांविरुद्ध पुणे महापालिकेने कारवाई केली आहे. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या सूचनेनुसार ही मोहीम राबवण्यात आली..खराडी येथील जुना मुंढवा रोडवरील 'श्री विघ्नहर्ता पॉलीक्लिनिक'मध्ये धीरज दिलीप येवले (वय २९, मूळ रा. चाळीसगाव, जळगाव) हा परवाना नसताना वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्याचे आढळले. येवले याने जुलै २०२५ ते जुलै २०२६ या कालावधीत कोणतीही वैध नोंदणी नसताना रुग्ण उपचार केले..तसेच, विश्रांतवाडी येथील कस्तुरबा स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये एका महिला आयुर्वेदिक डॉक्टरचा नोंदणी क्रमांक खोट्या पद्धतीने वापरून रुग्णालय प्रशासन आणि रुग्णांची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. येरवड्याचे क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोपाळ उजणकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक किरण प्रकाश नरवडे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..दुसऱ्या कारवाईत वारजे माळवाडी येथील 'गुरुकृपा क्लिनिक'वर छापा टाकण्यात आला. येथील संशयित उद्धव चव्हाण याच्याकडे वैद्यकीय व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही शैक्षणिक अर्हता किंवा पदवी नसल्याचे समोर आले. क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश डमाळे आणि अन्न निरीक्षक अजित भुजबळ यांनी केलेल्या पाहणीत चव्हाण हा नागरिकांना ॲलोपॅथीचे उपचार देत असल्याचे आढळले. क्लिनिकमध्ये वेगवेगळ्या डॉक्टरांचे शिक्के, औषध खरेदीच्या पावत्या आणि मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..या क्लिनिकमध्ये बायो-मेडिकल वेस्टची नोंदणी नसल्याचेही निदर्शनास आले. औषधांचा मोठा साठा मिळाल्याने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) पुढील कारवाईसाठी सूचित करण्यात आले आहे. याप्रकरणी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक शंकर सुरेश पाटील पुढील तपास करत आहेत. आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे आणि सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.