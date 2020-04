पिंपरी : 'ते' सव्वाचारशे जण अन् पोलिस...

पिंपरी : "लॉकडाऊन' असतानाही सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करीत विनाकारण फिरणाऱ्यांमध्ये वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच पिंपरी-चिंचवड शहराला कंटेन्मेंट झोन घोषित केल्याने प्रशासन अधिक सजग झाले आहे. बेशिस्त लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. सोमवारी (ता.20) एका दिवसात तब्बल सव्वा चारशे जणांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस होत असलेली वाढ चिंतेची बाब बनली आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. सोमवारपासून महापालिका हद्द "कन्टेन्मेंट झोन' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. अत्यावश्‍यक कामांसाठीही नागरिक ठराविक वेळेतच घराबाहेर पडू शकतात. अन्यथा घराबाहेर पडण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. तरीही अनेकजण काहीही कारण नसताना बिनधास्तपणे रस्त्यावर फिरताना आढळून येत आहे. अशा नागरिकांवर पोलिसांनी जोरदार कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. परेड, सुर्यनमस्कार, शपथ, उठबशा या शिक्षा देण्यासह कायदेशीर कारवाई देखील केली जात आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील 15 पोलिस ठाणे व तीन चौकींअंतर्गत सोमवारी (ता.20) दिवसभरात तब्बल 423 जणांवर कारवाई करण्यात आली. सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करीत दुकाने सुरू ठेवणे, विनाकारण रस्त्यावर फिरणे, तोंडाला मास्क न लावणे अशा व्यक्तींचा या कारवाईत समावेश आहे. पोलिस ठाणेनिहाय झालेली कारवाई- भोसरी एमआयडीसी (88), भोसरी (22), पिंपरी (10), चिंचवड (17), निगडी (4), आळंदी (8), चाकण (3), दिघी (38), सांगवी (52), वाकड (15), हिंजवडी (44), देहूरोड (8), तळेगाव दाभाडे (19), तळेगाव एमआयडीसी (6), चिखली (37), म्हाळुंगे चौकी (3), रावेत चौकी (37), शिरगाव चौकी (12).

