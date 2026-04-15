Pune Lohgaon News: पुण्यात बेकायदेशीर आरएमसी प्लांटवर महापालिकेची धडक; लोहगाव कारवाईवेळी नगरसेविकेच्या पतीची अरेरावी

पुणे : लोहगाव येथील बेकायदेशीर आरएमसी प्लांवर कारवाईसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या पथकावर नगरसेविकेच्या पतीने अंगावर धावून जाऊन गोंधळ घातला. महापालिकेकडील महारष्ट्र सुरक्षा दलाच्या पोलिसांनी नगरसेविकेच्या पतीला पकडून पोलिस ठाण्यात नेल्यानंतर पुढील कारवाई झाली. त्यात आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. .पुण्यात बेकायदेशीर आरएमसी प्लांटमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नाका, तोंडात धूळ जाऊन गंभीर आजार होत आहेत. आरएमसी प्लांटच्या विरोधात अनेकदा तक्रारी करूनही काहीच कारवाई होत नसल्याने या परिसरात राहाणारे नागरिक नैराश्यामध्ये गेले आहेत. 'सकाळ'ने 'गुदमरतोय श्वास' या मालिकेच्या अंतर्गत आरएमसी प्लांटच मधून निर्माण होणाऱ्या धुळीची पोलखोल केली होती. तसेच शहरातील आरएमसी प्लांटमुळे दर तासाला ६ टन इतक्या प्रचंड प्रमाणात सिमेंट मिसळत आहे. 'सकाळ'ने या मालिकेतून पोलखोल केल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ, महापालिकेकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे..महापालिकेच्या पथक लोहगाव येथील आरएमसी प्लांटवर कारवाई करण्यासाठी सकाळी ६ च्या सुमारात गेले होते. ही माहिती मिळताच नगरसेविका श्रेयस खांदवे यांचे पती प्रीतम खांदवे यांनी कारवाईच्या ठिकाणी जाऊन कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांची अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसोबत बाचाबाची झाली. त्यानंतर खांदवे हे अंगावर धावून गेल्याने महारष्ट्र सुरक्षा दलाच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पिंजऱ्यामध्ये बसवले व पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. त्यानंतर महापालिकेने उरलेली कारवाई पूर्ण केली..याबाबत प्रीतम खांदवे म्हणाले,''गेल्या दोन महिन्यापासून हा प्लांट सील असून, कोणतीही नोटिस न देता मध्यरात्री दोन वाजता कारवाई सुरु केली. मी कागदपत्रांची विचारणा केल्याने महापालिकेचे कर्मचारी माझ्या अंगावर धावून आले मी अंगावर गेलो नाही. ''.''लोहगाव येथे कारवाई करताना प्रीतम खांदवे हे कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेल्याने त्यांना सुरक्षा रक्षकांनी पकडून पिंजऱ्यात बसवून पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. महापालिकेने हा प्लांट पाडून टाकला आहे.''- सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग.