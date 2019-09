Vidhan Sabha 2019 : मतदारांना प्रलोभन दाखविणाऱ्यांवर कारवाई

विधानसभा

पुणे - विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना कोणत्याही वस्तू अथवा पैशांचे आमिष दाखविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल; तसेच अशा प्रकारच्या घटना कोणाला आढळल्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून करण्यात आले. विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांना कोणत्याही वस्तू, रोख रक्‍कम, बक्षीस देणे आणि आमिष दाखविणे; तसेच या बाबी स्वीकारणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. अशा घटना आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा निवडणूक प्रशासनाने दिला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी : संपर्क क्रमांक

वडगाव शेरी, संजीव देशमुख - ९५९४६१२४४४

शिवाजीनगर, अस्मिता मोरे - ८४१२०७७८९९

कोथरूड, प्रकाश अहिरराव - ९४२२९३५१३०

खडकवासला, सचिन बारवकर - ९८२२८७३३३३

पर्वती, भानुदास गायकवाड - ९६५७७०११८०

हडपसर, भारत वाघमारे - ९८५०७९११११

पुणे कॅंटोन्मेंट, नीता सावंत - ९४२१११८४४६

कसबा, संतोषकुमार देशमुख - ८२७५००६९४५

Web Title: Action against those who seduce voters