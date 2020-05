पिंपरी : पिंपळे गुरवमध्ये भाजीविक्रेते अन्...

नवी सांगवी (पुणे) : दोन दिवसांपुर्वी पिंपळे गुरव मध्ये कोरोणाचे दोन रूग्न सापडल्यामुळे येथील काही भाग महापालिकेकडून सील करण्यात आला आहे. आठ दिवसांपुर्वीही एक कोरोनाबाधीत सापडला होता त्यात परवाच्या दोन रूग्नांची भर पडल्याने पिंपळे गुरवकरांची धाकधुक चांगलीच वाढली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने येथील निर्बंधही अधिक कडक केले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून आज पिंपळे गुरव परिसरात महापालिकेने अनाधिकृत भाजीपाला व फळ विक्रेत्यांवर कारवाई केली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अतिक्रमण विभागाचे कार्यालयीन अधिक्षक अरूण सोनकुसरे यांनी आपल्या कोरोणा स्टाफसह पिंपळे गुरव येथील सृष्टी चौकातून कारवाईला सुरूवात केली. यावेळी पथकातील मजूरांनी पदपथावर पथारी व हातगाड्या घेऊन बसलेल्या भाजी विकेत्यांचा माल जप्त केला. तर काहींच्या हातगाड्याही ट्रक मध्ये टाकल्या. अचानक आलेल्या या अतिक्रमण कारवाईच्या पथकामुळे भाजीविक्रेत्यांची चांगलीच पळापळ झाली. काही ठिकाणी वादविवादही झाले. परंतु अतिक्रमण विभागाने कसलाही कसूर बाकी न ठेवता राजमाता जिजाऊ उद्यान, शिवगणेश चौक, काटेपूरम, कृष्णा चौक, फेमसचौक येथील बारा हातगाड्या, एक टेम्पो ताब्यात घेऊन सर्व पथारीवाले, फेरीवाल्या भाजीविक्रेत्यांवर कारवाई केली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अतिक्रमण विभागाचे कार्यालयीन अधिक्षक अरूण सोनकुसरे म्हणाले, " नवी सांगवीत पीडब्ल्युडी मैदानावर महापालिकेने अधिकृत भाजीमंडई सुरू केली आहे. कोरोणाला आळा घालायचा असेल तर सुरक्षित ठिकाणाहूनच भाजी खरेदी केली पाहिजे. पीडब्ल्युडी व्यतिरिक्त काही निवडक ठिकाणी महापालिकेचे पास भाजीविक्रेत्यांना दिले आहेत. " या अतिक्रमण कारवाईत महापालिकेचे कोरोणा स्टाफ, एक बीट निरिक्षक, अतिक्रमण विरोधी पथकातील पोलिस व सांगवी पोलिस ठाण्याचे पोलिस सहभागी झाले होते.



Web Title: Action of anti-encroachment squad on vegetable sellers in Pimple Gurav.