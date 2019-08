महापालिकेची परवानगी न घेणाऱ्या मंडळांवर होणार कारवाई

पुणे - गणेशोत्सवातील मंडप आणि कमानींच्या परवानगीसाठी मुतदवाढ देऊनही शहरातील निम्म्याच सार्वजनिक गणेश मंडळांनी परवानगी घेतली असून, आतापर्यंत १ हजार ९०० मंडळांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी दिली. परवानगी न घेता मांडव आणि कमानी उभारणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत. येत्या २ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला प्रारंभ होणार असून, त्यासाठी गणेश मंडळांकडून मंडप टाकण्यात येत आहेत. मात्र, त्यासाठीच्या आवश्‍यक परवानग्या देण्यासाठी महापालिकेने ‘एक खिडकी योजना’ सुरू केली असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरवातीला १६ ऑगस्टपर्यंत परवानगी देण्याचा निर्णय होता. मात्र, या मुदतीत केवळ १ हजार ४०० मंडळांनीच परवानगी घेतली. त्यानंतर ही मुदत २० ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. या प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, यादृष्टीने नियोजन करून वेळेत परवानग्या देण्याचा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनाला दिला होता. शुल्कावरून वाद

मांडव आणि कमानीसाठी मंडळांनी अर्ज केला असला, तरी काही मंडळांनी शुल्क वेळेत भरले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मुदत संपल्याने आता शुल्काची रक्कम स्वीकारता येणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Web Title: Action to be taken on Ganesh Mandal