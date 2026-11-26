पुणे - व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही मायदेशी न परतता पुणे शहरात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या १९ परदेशी महिलांवर पोलिसांच्या विशेष शाखेने कारवाई केली. कोरेगाव पार्क, मांजरी आणि मुंढवा परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या महिलांना मायदेशी पाठविण्याची (डिपोर्ट) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..शहरात विविध देशांतून आलेले परदेशी नागरिक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदा वास्तव्य करत असल्याची माहिती विशेष शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिले होते..विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली होती. या पथकांनी २० नोव्हेंबरला शहरातील विविध भागांत तपासणी मोहीम राबविली. या वेळी १९ परदेशी महिला व्हिसाच्या मुदतीनंतरही शहरात बेकायदा वास्तव्य करत असल्याचे आढळून आले. व्हिसाच्या अटी व नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना मायदेशी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त अमृतकर यांनी दिली..पोलिस निरीक्षक सविता घनवट, युवराज हांडे, हर्षवर्धन गाडे, सहायक निरीक्षक हसीना शिकलगार, उपनिरीक्षक हसन मुलाणी, मनोज बरुरे, संदीप खेडकर, विशाल बोर्डे, पूनम लाड, उषा म्हस्के, अश्विनी धामणे आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.