पुणे

Pune Crime : लाचप्रकरणी तीन महिला तलाठ्यांवर कारवाई

जमिनीचा सातबारा आणि 'आठ अ' उताराच्या प्रतीसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी तीन महिला तलाठ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली.
bribe
bribesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरालगतच्या प्रस्तावित रिंग रोडमध्ये अधिग्रहीत जमिनीचा सातबारा आणि 'आठ अ' उताराच्या प्रतीसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी तीन महिला तलाठ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
bribe
Action
Female
talathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com