Chandannagar Encroachment : चंदननगर येथे अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

पुणे - चंदननगर येथील जुना मुंढवा रस्ता ते संघर्ष चौक नगरपर्यंत असलेल्या गोविंदसागर सोसायटी परिसरातील खाऊ गल्लीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण झाले होते. त्यावर आज पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकासाच्या परिमंडळ क्रमांक एकतर्फे कारवाई करण्यात आली आहे..हॉटेल, किराणा मालाचे दुकान, स्नॅक्स सेंटर यासह अन्य व्यावसायिक वापरासाठी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम, शेड यावर कारवाई करून १७ हजार ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचा भागा मोकळा केला..कार्यकारी अभियंता सुरेश साखळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपअभियंता विवेक डुब्बेवार, कनिष्ठ अभियंता उमेश गोडगे आणि आरेखक योगेश गुरव यांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात आली. कारवाईदरम्यान परिमंडळ क्रमांक १ च्या पथकाने विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेले पत्राशेड, अर्धवट बांधकामे, तसेच व्यापारी उपयोगासाठी वापरले जाणारे जागेतील अतिक्रमण हटवले..महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, या कारवाईनंतर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, पत्राशेड किंवा व्यापारी उपयोगासाठी दर्शनी व सामासिक भागाचा वापर करू नये. असे केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल..शहरातील सार्वजनिक व सामासिक जागांवर अनधिकृत बांधकामे वाढल्यामुळे वाहतूक अडथळे, स्वच्छतेच्या समस्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामांवर नियमितपणे कारवाई केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले..