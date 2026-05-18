Shirur News: दिशादर्शक फलकांसाठी प्रीतेश फुलडाळे यांचे उपोषण यशस्वी; नगर परिषदेचे लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

शिरूर : शिरूर शहराच्या विविध भागात दिशादर्शक फलक लावावेत; तसेच शहरातील महत्वाच्या गल्लीबोळांना नावे देऊन तसे नामफलक लावावेत, या मागणीसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते प्रीतेश फुलडाळे यांनी सोमवारी नगर परीषद मंगल कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. दरम्यान, या मागण्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे लेखी आश्वासन नगर परिषदेने दिल्यानंतर फुलडाळे यांनी रात्री उशीरा उपोषण सोडले. .शिरूर शहर ही तीन तालुक्यांची बाजारपेठ असून, दिवसेंदिवस शहर व परिसरातील लोकसंख्या वाढत आहे. बाहेरगावचे लोक येथे वास्तव्यास असून, दैनंदीन कामांसाठी बाहेरगावच्या लोकांचा येथे रोज राबता असतो. नवीन लोकांना सरकारी दवाखाना, पोलिस ठाणे, तहसिलदार कार्यालयासह शासकीय कार्यालये, शाळा, कॉलेज, बसस्थानक, पोस्ट ऑफीस, अमरधाम, कब्रस्तान, दशक्रिया विधी घाट व धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी अडचणी येतात. माहिती नसल्याने त्यांची कुचंबणा होते. त्यासाठी शहराच्या विविध भागात मार्गदर्शकपर दिशादर्शक फलक गरजेचे आहेत, असे फुलडाळे यांनी सांगितले. हे फलक लावावेत व शहरातील विविध चौक, रस्त्यांना दिलेल्या नावाच्या पाट्या जुन्या झाल्याने त्या बदलून नव्या लावाव्यात यासाठी नगर परिषदेकडे गेल्या पाच वर्षांपासून पत्रव्यवहार केला असून, त्याअनुषंगाने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र, पत्रांना साधे उत्तर सुद्धा नगर परिषद प्रशासनाकडून न मिळाल्याने या महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, सायंकाळी उशीरा नगर परिषदेच्या बांधकाम समितीचे सभापती सुनील जाधव, स्वच्छता समितीचे सभापती एजाज बागवान, नगरसेवक सागर नरवडे व स्वप्नाली जामदार यांनी आंदोलक फुलडाळे यांच्याशी त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. नगर अभियंता एस. आर. मुंगसे यांनी, १२ मे ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विविध भागात दिशादर्शक फलक लावण्याबाबतचा ठराव झाला असून, त्याबाबत लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, असे लेखी पत्र दिल्यानंतर फुलडाळे यांनी उपोषण सोडले. सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळूंज, भाजप महिला आघाडीच्या शहर अध्यक्षा प्रिया बिरादार, शिरूर तालुका मुद्रक संघाचे अध्यक्ष बाबूराव पाचंगे, मनसेचे माजी शहर अध्यक्ष संदीप कडेकर, युवा नेते अविनाश घोगरे, शिरूर कुंभार समाज संघटनेचे अध्यक्ष योगेश जामदार, ॲड. माया गायकवाड, डॉ. वैशाली साखरे, सुधीर कडेकर, कलिम सय्यद, राजेंद्र शहाणे, नीलेश नवले, सृष्टी करंजुले, सोहेल शेख आदी यावेळी उपस्थित होते.