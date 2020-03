प्रेक्षकांना आमंत्रणासाठी अभिनेते रस्त्यावर !

पुणे - ‘प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपट चित्रपटगृहातच पाहावे,’ ‘प्रेक्षकांनी चित्रपट सिनेमागृहात बघितले नाही तर ते चालणार कसे’, अशी विचारणा करणारे फलक हातात धरत मराठी चित्रपट सृष्टीतील अभिनेते, अभिनेत्रींनी सोमवारी दुपारी गोखले चौकात प्रेक्षकांना साद घातली. एका चित्रपटाच्या प्रमोशनचे निमित्त असले तरी, अभिनेत्यांच्या या क्‍लृप्तीने नागरिकांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे, सायली संजीव, अभिनेते सुव्रत जोशी यांनी गोखले चौकात सोमवारी दुपारी बाराच्या सुमारास फलक हातात धरले. त्यांना पाहून या रस्त्यावरील तरुणाईही काहीवेळ थबकली होती. मराठी अस्मिता जागी व्हावी, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मराठी प्रेक्षकांनी या भाषेतील कलाकृतींना पाठबळ द्यावे, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत असताना या होतकरू कलाकारांनी त्यांचा एक चित्रपट या आठवड्यात प्रदर्शित होत आहे. त्याचे प्रमोशनही यातून केले. नागरिकांनीही त्यांच्याकडे कुतूहलाने पाहत चित्रपटगृहात येऊनच चित्रपट पाहण्याचे त्यांना आश्‍वासन दिले. या बाबत मृण्मयी म्हणाली, ‘‘मराठी चित्रपटसृष्टीत आज नवनवीन प्रयोग होत आहेत; पण माध्यमांच्या भडीमारामुळे चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याची सवय कमी होते की काय, अशी भीती वाटत आहे, म्हणून आम्ही हा हटके प्रयोग अवलंबला.’

