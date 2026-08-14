पुणे - माळशेज घाट - भोरंडे उदंचन प्रकल्प शुक्रवारी (ता.२१) पर्यावरण विषयक जनसुनावणी

माळशेज घाट-भोरंडे उदंचन प्रकल्पाची शुक्रवारी जनसुनावणी
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स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध; जुन्नर, मुरबाडमध्ये गावागावांत आंदोलने
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : अदानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित १५०० मेगावॉट क्षमतेच्या माळशेज घाट-भोरंडे उदंचन प्रकल्पासंदर्भातील पर्यावरणविषयक जनसुनावणी शुक्रवारी (ता. २१) होणार आहे. अजनावळे (ता. जुन्नर) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत दुपारी १२ वाजता ही जनसुनावणी होईल. दरम्यान, पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती व्यक्त करीत स्थानिक आदिवासी गावांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहे. जुन्नर (जि. पुणे) आणि मुरबाड (जि. ठाणे) भागांत गावागावांत आंदोलने सुरू आहेत.
‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिसूचना, २००६’ अन्वये ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. पुण्याचे जिल्हादंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी तथा पर्यावरणविषयक जनसुनावणी समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी होणार आहे.
अहमदाबाद (गुजरात) येथील अदानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड कंपनीने हा उदंचन प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणीची जाहिरात २२ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नियोजित दिवशी आणि वेळेत जनसुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे यांनी दिली.
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चौकट
प्रकल्पबाधित गावांची बैठक
जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी शुक्रवारी (ता. १४) अजनावळे येथे प्रकल्पबाधित गावांतील ग्रामस्थांची बैठक घेतली. या बैठकीत ग्रामस्थांनी प्रस्तावित प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. पर्यावरणाची हानी करणारा हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
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