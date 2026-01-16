तारळे अदानी आंदोलन
आयुक्त, कार्यकारी संचालकांसमवेत लवकरच बैठक
डॉ. भारत पाटणकर; अदानी-तारळी पंप प्रकल्पाविराेधात आंदाेलक एकत्र
तारळे, ता. १६ : अदानी-तारळी पंप स्टोअरेज जलविद्युत प्रकल्पविरोधी कृती समितीने आज पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनास तोंडोशी येथे आंदोलक मोठ्या संख्येने जमले होते. मात्र, पाटबंधारे व अदानी कंपनीचे अधिकारी व कृती समितीची या वेळी बैठक झाली. त्यात विभागीय आयुक्त व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांसोबत लवकरात लवकर बैठक होऊन पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘‘जलाशयाच्या पाणीसाठ्यालगत अदानी कंपनीने उत्खनन करून त्याचा मुरूम, माती, दगड टाकले आहेत. तो धरणामध्ये जाऊन, गाळ साचून पाणीसाठा कमी होणार आहे. हल्ली केव्हाही पाऊस पडत आहे. त्यामुळे तो तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावा, अशी भूमिका समितीने घेतली होती. त्यानुसार कंपनीने उद्यापासून तो उचलण्यास सुरुवात करण्याचे मान्य केले आहे. या प्रकल्पाला सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेला प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम या प्रकल्पाला लागू होतो. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने काढलेले २०१४ चे राजपत्रही लागू आहे. त्यानुसार कंपनीने जनतेशी व्यवहार करायला पाहिजे, यासाठीच विभागीय आयुक्त आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक आवश्यक आहे. बैठकीनंतरच पुढील भूमिका ठरवू.
या वेळी बाळासाहेब सपकाळ यांनी कंपनीच्या मान्यतेसाठी असणाऱ्या अटी व नियम कोणते आहेत, ते नियम या कंपनीने धाब्यावर बसवून काम केल्याचे सांगितले. या वेळी डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, प्रदीप निकम यांनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता श्रद्धा सुडेवाड, कंपनीचे अधिकारी विकेश शर्मा, कुणाल सूर्यवंशी, अमोल सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते. कृती समितीच्या वतीने रमेश शिंदे, आनंदा सपकाळ, देवानंद कदम, गणपत पन्हाळकर, गुलाब काटे, बाजीराव पन्हाळकर, श्रीकांत शिर्के, बाजीराव शिंदे, विकास मेष्ठे, शिवाजी जाधव, कृष्णात पन्हाळकर यांच्यासह स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. या वेळी उंब्रज पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बंदोबस्त ठेवला होता.
तोंडोशी ः अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करताना डॉ. भारत पाटणकर व मान्यवर.
