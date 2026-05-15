तरुणांसाठी ॲक्टिव्ह युवा आरोग्य विमा योजना

मुंबई, ता. १५ ः आदित्य बिर्ला हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीने तरुण पिढीची बदलती जीवनशैली आणि आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊन ॲक्टिव्ह युवा ही आरोग्य-केंद्रित विमा योजना दाखल केली आहे. यात विमा संरक्षणासह सर्वसमावेशक वेलनेस प्रोग्रॅमही आहे.
यात आहार, तंदुरुस्तीसाठी आवश्यक दैनंदिन निरोगी सवयींसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जाते. यात दररोज १० हजार किंवा त्याहून अधिक पावले चालणे किंवा एकाच व्यायाम सत्रात ३०० कॅलरी कमी करणे यांसारख्या आरोग्यदायी क्रियांद्वारे निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सातत्यपूर्ण सक्रियता आणि मजबूत हेल्दी हार्ट स्कोअर असलेले ग्राहक त्यांच्या वार्षिक प्रीमियमच्या १०० टक्‍क्‍यांपर्यंत रक्कम परत मिळवू शकतात. अमर्याद विमा रक्कम, विमा रकमेत ११ वर्षांत ११ पटीपर्यंत वाढ, पाचपटींपर्यंत ओपीडी कव्हर, परदेशात दीर्घकाळ प्रवास करताना पॉलिसी तात्पुरती थांबवण्याची लवचिकता तसेच पॉलिसीची वैधता कायम ठेवण्याची सुविधा यात आहे, असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयांक बथवाल यांनी सांगितले.

