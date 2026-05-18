नगर : बाळहिरड्यासाठीच्या हमीभावासाठी शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : राज्य सरकारकडून हमीभाव जाहीर न झाल्याने व्यापारी केवळ १०० रुपये किलो दराने बाळ हिरडा खरेदी करत आहेत. त्यामुळे आदिवासी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने तातडीने हमी भावाने खरेदी सुरू करावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी बांधवांनी आदिवासी विकास महामंडळाला दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
डोंगर माथ्यावर व दुर्गम भागात असलेल्या झाडांवर चढून बाळहिरडा गोळा करणे धोकादायक काम मानले जाते. हे काम करताना अनेकांचा बळी गेला आहे, तर काहींना अपंगत्व आले आहे. मात्र, आदिवासी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी बाळहिरडाच मुख्य आर्थिक आधार ठरत आहे. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, शेतीसाठी बी-बियाणे, खते, तसेच घरखर्च या माध्यमातून भागवला जातो.
सामाजिक कार्यकर्ते अनंत महादू घाणे यांनी सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी आंदोलनानंतर शासनाने १७० रुपये प्रतिकिलो हमीभाव जाहीर करून खरेदी केली होती. मात्र, नंतर खरेदी बंद करण्यात आली. यंदा आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ३०० ते ३५० रुपये दराने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु निर्णय होण्यापूर्वीच व्यापारी शेतकऱ्यांकडून केवळ १०० रुपये दराने माल खरेदी करत असून, आदिवासींची आर्थिक लूट सुरू आहे. ती न थांबल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.

