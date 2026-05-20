Pune Prepaid Power: प्रिपेड वीज बिलामुळे पुणे महापालिकेची तारेवरची कसरत; रुग्णालये, शाळा, पथदिव्यांसह नागरी सेवांवर परिणामाची शक्यता

पुणे : पुणे महापालिकेचे तब्बल ४ हजार ३०० वीज मीटर प्रिपेड करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम रुग्णालय, शाळा, पथदिवे यासह अन्य नागरी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वीज बिलाचे रिचार्ज करण्यास उशीर होऊ नये यासाठी विद्युत विभागाची तारांबळ उडणार आहे. .पुणे महापालिकेला जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र, पंपिंग स्टेशन यासह अन्य महापालिका मुख्य इमारत अशा ठिकाणी विजेचा वापर जास्त होतो तेथे एचटी लाइनद्वारे वीज पुरवठा केला जातो. तर जेथे वीज वापर कमी आहे अशा ठिकाणी एलटी लाइनद्वारे वीज पुरवठा केला जातो. राज्य सरकारने एक एप्रिल रोजी आदेश काढला असून, त्यात पुणे महापालिकेत एलटी लाइनद्वारे असलेला वीज पुरवठा हा प्रिपेड करावेत असे सांगितले आहे..महापालिकेच्या शाळा, रुग्णालय, अग्निशामक केंद्र, उद्यान, पथदिवे, स्वच्छतागृह, आरोग्यकोठी, सिग्नल, स्मार्ट सिटी, व्हेईकल डेपो, भाजी मंडई, स्मशानभूमी, कचरा हस्तांतरण केंद्र या ठिकाणी एलटी लाइनद्वारे वीज पुरवठा केला जातो. या ठिकाणी एकूण ४ हजार २१२ वीज मिटर आहेत. त्यातून दर महिन्याला किमान ३ कोटी ५७ लाख रुपयांचे वीज बिल आकारले जाते..आतापर्यंत वीज बिल आल्यानंतर महापालिका पैसे भरत होती. पण आता प्रिपेड पद्धतीमुळे महापालिकेने एक महिना आधीच वीज बिलाचे पैसे भरावे लागत आहेत.विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर म्हणाल्या, राज्य सरकारने एलटी लाईनवरील सर्व मिटर प्रिपेड करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबाजवणी सुरु झाली आहे. या ३० मे रोजी त्यास एक महिना होईल. प्रिपेड बिल भरण्यास उशीर होऊ नये आणि नागरी सुविधांना त्याचा फटका बसू नये यासाठी आम्ही नियोजन केले आहे..बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडितयापूर्वी महापालिका वीज बिल आल्यानंतर त्याचे पैसे भरत असते. यापूर्वी अनेकदा बिल वेळेत भरले नाही म्हणून महापालिकेच्या वास्तूंचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला आहे. आता प्रिपेड वीज मिटरमुळे विजेचे पैसे संपले की आपोआप वीज पुरवठा खंडीत होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे प्रशासनाची तारेवरची कसरत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.