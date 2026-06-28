पुणे

Alandi Charholi Bypass: आळंदी-चऱ्होली बाह्यवळण रस्ता खड्ड्यांनी विदीर्ण; ३९२ लाखांचा निधी मंजूर असूनही काम ठप्प, वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

आळंदी-चऱ्होली बाह्यवळण रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य; ३९२.८३ लाखांचा निधी मंजूर असूनही काम ठप्प, वाहनचालक व उद्योग क्षेत्र त्रस्त
Alandi-Charholi bypass road condition worsens due to massive potholes and administrative delay

Alandi-Charholi bypass road condition worsens due to massive potholes and administrative delay

Sakal

विलास काटे
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आळंदी : आळंदी-चऱ्होली खुर्द येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यांमुळे रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. धानोरे-मरकळ औद्योगिक विभागाला जोडणाऱ्या बाह्यवळण मार्गावरील खड्ड्यांमुळे औद्योगिक विभागाला मोठा फटका बसत आहे. दुचाकी, छोट्या चारचाकी वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागत आहेत. वर्षभरापूर्वी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या माध्यमातून या रस्त्यासाठी 392.83 लाख रुपये अंदाजपत्रकामध्ये प्रशासकीय मान्यता देऊनही अद्याप रस्त्याचे काम मार्गी लागले नाही.

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