Ambegaon Connectivity : आपटी (खेतेपठार) ग्राममार्गाला वनविभागाची परवानगी; रस्ता मजबुतीकरणामुळे आंबेगाव-जुन्नर सीमेवरील दळणवळण सुलभ

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यातील आपटी (खेतेपठार) या अतिदुर्गम भागाला जोडणाऱ्या ग्राममार्ग क्रमांक १४९ वरील रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी वनविभागाकडून परवानगी मिळाली आहे.अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी दिली.या निर्णयामुळे आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांच्या सीमेवरील नागरिकांच्या दळणवळणाच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत..खेतेपठार परिसरातील आमोंडी, गंगापूर तसेच जुन्नर तालुक्यातील बुचकेवाडी या भागातील वस्ती विखुरलेली असल्याने येथील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते.विशेषतः पावसाळ्यात या मार्गावरून प्रवास करणे अत्यंत कठीण होत असे.माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या पुढाकारातून सन २०२४-२५ मध्ये आदिवासी विकास विभागांतर्गत या रस्त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी मंजूर झाला होता.प्रारंभीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काम रखडले होते..जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील म्हणाले, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता.त्यानुसार १ ते ५ किलोमीटरच्या टप्प्यातील रस्त्याच्या मजबुतीकरणास नुकताच हिरवा कंदील मिळाला आहे..दरम्यान, रस्ता नसल्यामुळे अडचणींचे गांभीर्य काही दिवसांपूर्वी प्रकर्षाने समोर आले होते.आजारी बालकाला वेळेत उपचारासाठी नेण्यात विलंब झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने रस्ता होण्यासाठी घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होणार असून स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.