पुणे

Katraj–Kondhwa Road: कात्रज–कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाला राज्य सरकारची मंजुरी; २७६ कोटींचा मार्ग मोकळा, ५० मीटर रुंदीकरणाला गती

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या ५० मीटरच्या रुंदीकरणासाठी आवश्‍यक असलेली ४१ हजार ५१७ चौरस मिटर इतकी जागा भूसंपादन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी महापालिकेने तब्बल २७६ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केली आहे. या निर्णयामुळे पुढील एका महिन्यात ही संपूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे. त्याचा या भागातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
katraj
Road Development
Kondhwa
road accident
Road Construction
Government

