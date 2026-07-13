FDA Crime : पुणे विभागात ३७ लाखांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त

पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात मोठी कारवाई करत सात ठिकाणी छापे टाकून ३७ लाख ६१ हजार १०० रुपयांचा संशयित अन्नसाठा जप्त केला. या मोहिमेत भेसळीच्या संशयावरून दूध, पनीर, लस्सी, बिस्किटे यांसह इतर पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, मोठ्या प्रमाणावरील दूध नष्ट करण्यात आले आहे..अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ८ ते १२ जुलैदरम्यान ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कालावधीत पुणे विभागातील विविध जिल्ह्यांत तपासणी करून एकूण ९२ हजार ५४१ किलो आणि लिटर अन्नसाठा लेबलमधील त्रुटी व भेसळीच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आला. यामध्ये दोन दूध संस्थांना पुढील आदेशापर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..पुणे जिल्ह्यात अजिंक्यराणा मिल्क इंडस्ट्रीज आणि प्रियदर्शनी दूध संकलन केंद्राच्या टँकरमधील सुमारे ५३ हजार लिटर दूध भेसळीच्या संशयावरून नष्ट करण्यात आले. जुन्नर येथील यशोदा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स संस्थेतील १ हजार ८०६ लिटर दूध जप्त करून संबंधित संस्थेला व्यवसाय बंदची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अजिंक्यराणा मिल्क इंडस्ट्रीजच्या चिलिंग सेंटरवरही विनापरवाना व्यवसाय आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने ३७ हजार ५३२ लिटर दूध नष्ट केले आहे..सांगली जिल्ह्यातील मालती एजन्सीजमधून पनीर व लस्सी, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील बालाजी बेकर्समधून विविध प्रकारच्या कुकीजचे नमुने घेऊन साठा जप्त केला आहे. सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये गाईच्या गोठ्यात दूध भेसळीसाठी पावडर वापरली जात असल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध फलटण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..विनापरवाना किंवा नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. ग्राहकांनी अन्नाच्या दर्जाबाबत तक्रार असल्यास १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहआयुक्त दिगांबर भोगावडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.