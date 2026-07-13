पुणे

FDA Crime : पुणे विभागात ३७ लाखांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात मोठी कारवाई करत सात ठिकाणी छापे टाकून ३७ लाख ६१ हजार १०० रुपयांचा संशयित अन्नसाठा केला जप्त.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात मोठी कारवाई करत सात ठिकाणी छापे टाकून ३७ लाख ६१ हजार १०० रुपयांचा संशयित अन्नसाठा जप्त केला. या मोहिमेत भेसळीच्या संशयावरून दूध, पनीर, लस्सी, बिस्किटे यांसह इतर पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, मोठ्या प्रमाणावरील दूध नष्ट करण्यात आले आहे.

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