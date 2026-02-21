पुणे

Divorce : घटस्फोटासाठी ‘व्यभिचार’ ठरतोय मुख्य कारण; कौटुंबिक न्यायालयातील दाव्यांमधून उघड

कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांत व्यभिचाराचा मुद्दा आता अधिक ठळकपणे मांडला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांत व्यभिचाराचा मुद्दा आता अधिक ठळकपणे मांडला जात आहे. स्वभाव भिन्नता, मानसिक व शारीरिक छळ, आर्थिक वाद ही पारंपरिक कारणे असतानाही, अनेक दाव्यांमध्ये पती किंवा पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला जात आहे.

