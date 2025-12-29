पुणे

Pune News : ज्येष्ठ वकील हर्षद निंबाळकर यांची बिनविरोध निवड; राज्य वकील परिषदेचे नेतृत्व पुन्हा पुण्याच्या हाती

Adv Harshad Nimbalkar Chairman : पुण्यातील ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ ॲड. हर्षद निंबाळकर यांची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली आहे.
Adv Harshad Nimbalkar Chairman

Adv Harshad Nimbalkar Chairman

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ज्येष्ठ वकील हर्षद निंबाळकर यांची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली आहे. निंबाळकर हे १९८४ पासून पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रॅक्टीस करत आहेत.

Loading content, please wait...
Goa
maharashtra
Court
Lawyer
Advocates support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com