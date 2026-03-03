सागरी सुरक्षेसाठी हेलिकॉप्टरची होणार खरेदी
सागरी सुरक्षेसाठी
हेलिकॉप्टरची होणार खरेदी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः सागरी सुरक्षा मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने तटरक्षक दलासाठी सहा ॲडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) तसेच क्षेपणास्त्रांची खरेदी केली जाणार असून यासंदर्भात पाच हजार ८३ कोटी रुपयांचे दोन करार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून मंगळवारी सांगण्यात आले. दुहेरी इंजिन असलेले अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर लढाऊ युद्धनौका आणि समुद्रातील हवाई हद्दींजवळ तैनात केली जातील. तसेच जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे नौदलाच्या ताफ्यात सामील होणार आहेत.
‘एएलएच एमके-टाईप तीन हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी दोन हजार ९०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून या हेलिकॉप्टर्सची खरेदी केली जाईल. सध्या सेवेत असलेल्या हेलिकॉप्टरच्या तुलनेत या हेलिकॉप्टरची ताकद आणि क्षमता जास्त आहे. दरम्यान, रशियाच्या ‘जेएससी रोसोबोर्नो’ एक्सपोर्ट कंपनीकडून जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने दोन हजार १८२ कोटी रुपयांचा करार केला आहे.
