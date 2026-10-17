Pune News : पदपथावर जाहिरात फलक; पादचाऱ्यांनी चालायचे कुठून?; आकाशचिन्ह विभागाचे दुर्लक्ष, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

शिवाजीनगर - पादचाऱ्यांच्या सुरक्षित आणि मोकळ्या ये-जा करण्यासाठी असलेल्या पदपथांवर व्यापारी, व्यावसायिकांचे जाहिरात फलक, वस्तूंची मांडणी आणि वाहनांचे अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येत असून, अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. जंगली महाराज रस्ता आणि फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्त्यावर नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत असताना पदपथांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे..या दोन्ही रस्त्यांवरील दुकानांसमोर जाहिरात फलक लावले जातात. काही ठिकाणी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनेही दिवसभर पदपथांवर उभी केली जातात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांना अडथळे पार करत चालावे लागते. गर्दीच्या वेळेत पादचाऱ्यांना वाहनांच्या वर्दळीतून मार्ग काढावा लागत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..पदपथांवरील अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या क्षेत्रीय अतिक्रमण विभागासह आकाशचिन्ह परवाना विभाग आणि संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आणि यंत्रणा असतानाही परिस्थितीत ठोस बदल का दिसत नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..स्थानिक आमदार आणि चारही लोकप्रतिनिधी भारतीय जनता पक्षाचे असतानाही या भागातील अतिक्रमणांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहे. सणासुदीच्या काळात गर्दी वाढणार हे माहीत असतानाही पदपथ मोकळे ठेवण्यासाठी पूर्वनियोजन का केले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ तक्रारी आल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी नियमित पाहणी करून अनधिकृत फलक हटविणे, पदपथांवरील वाहने हटविणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे..'आम्ही सातत्याने कारवाई करत असतो. सण आणि उत्सवांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात फलक लावले जातात. राजकीय पाठबळ असल्याने काही जण अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात. अनधिकृत फलक निदर्शनास आल्यास त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल,'- कमलेश प्रधान, आकाशचिन्ह परवाना निरीक्षक, शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय यांनी सांगितले..'पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी आहेत; जाहिरात फलक लावण्यासाठी किंवा वाहने उभी करण्यासाठी नाहीत. जंगली महाराज आणि फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्त्यावर खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी असताना पदपथांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे चालण्यासाठी जागाच उरत नाही. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना वाहनांच्या गर्दीतून मार्ग काढावा लागतो. संबंधित विभागांनी केवळ कारवाईचे आश्वासन न देता नियमित पाहणी करून पदपथ अतिक्रमणमुक्त ठेवावेत. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली, तरच या समस्येला आळा बसेल.'- शाम हर्षे, रहिवासी, शिवाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.