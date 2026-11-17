कात्रज - पुणे महानगरपालिकेच्या ६५ मीटर इनर रिंगरोडच्या अनुषंगाने गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, जांभूळवाडी आणि आंबेगाव परिसरात प्रस्तावित रस्त्याच्या मोजणीला बाधित जागामालकांनी विरोध केला. मंगळवारी (ता. १७) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि महसूल विभागाचे अधिकारी मोजणीसाठी संबंधित ठिकाणी उपस्थित झाले होते. मात्र, जागेचा आणि बांधकामाचा मोबदला निश्चित केल्याशिवाय मोजणी करू देणार नाही, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली..‘आमचा मोजणीला विरोध नाही; मात्र शासनाने जागेचा आणि बांधकामाचा दर निश्चित न करता मोजणी करून आम्हाला अंधारात ठेवू नये. आधी मोबदल्याचे दर निश्चित करावेत आणि त्यानंतर मोजणी करावी, अशी मागणी बाधित नागरिकांनी केली. तसेच या प्रश्नावर वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनीधींनीही उपस्थित राहावे, अशी मागणीही नागरिकांनी केली..या वेळी सुमारे २०० ते २५० नागरिक एकत्र आले होते. संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या वतीने घटनास्थळी बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नागरिकांच्या विरोधामुळे मोजणीचे काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. या प्रश्नावर २० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या बैठकीत बाधित नागरिकांच्या मागण्यांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणारी संयुक्त मोजणी ग्रामस्थांनी नुकसानभरपाईबाबत स्पष्टता नसल्याने रद्द केली होती. मात्र, ११ नोव्हेंबरच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोजणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणीस संमती दर्शविली होती. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही स्पष्टता नसल्याने आज (ता. १७) परत विरोध करण्यात आला..जिल्हाधिकाऱ्यांची सकारत्मकता मात्र, अमंलबजावणी नाहीजांभूळवाडी, गुजरवाडी, मांगडेवाडी येथून जाणाऱ्या पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित ६५ मीटर रुंद इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाबाबत ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. भूसंपादनासाठी २०१३ च्या कायद्यातील कलम २६ ते ३० नुसार खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यासाठी लगतच्या गावांतील समतुल्य जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे दर विचारात घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. पूर्णपणे भूमिहीन व बेघर होणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवास योजनेतून घर देण्याबाबत प्रस्ताव करण्याच्या सूचनाही देण्यात आले. मात्र, तसे प्रत्यक्षात काहीही नसल्याने आम्ही ग्रामस्थांनी विरोध केला असल्याचे नितिन जांभळे यांनी सांगितले..प्रतिक्रियाग्रामस्थांनी विरोध केल्याने आज मोजणी थांबवावी लागली. आता जागामालक आणि प्रशासन यांच्यात संयुक्त बैठक होईल. त्यांनतर पुढील निर्णय होईल.- विकास फुके, मंडळ अधिकारी, भूसंपादन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.