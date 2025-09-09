पुणे

Pune News : ‘किरकी’ नव्हे, आता आपली ‘खडकी’च; मराठी अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नांना यश, २०० वर्षांनंतर नावात बदल

Pune Cantonment Kirkee To Khadki : दोनशे वर्षांनंतर ‘किरकी’च्या ऐवजी ‘खडकी’ हे मूळ नाव संरक्षण मंत्रालयाने अधिकृतपणे मान्य केलं.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ब्रिटिश राजवटीत खडकी नावाचा ‘किरकी’ असा वापर सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाच्या कागदोपत्री ‘किरकी’ हा उल्लेख कायम राहिला. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आलेल्या एका मराठी अधिकाऱ्याने त्याची दखल घेत ‘खडकी’ हे नाव वापरण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयास पत्रव्यवहार केला. सात ते आठ वर्षांनंतर संरक्षण मंत्रालयाने त्या पत्राची दखल घेत ‘खडकी’ हेच नाव कागदोपत्री वापरण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे २०० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा खडकीला ‘खडकी’ हे नाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

