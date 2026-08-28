Pune News : २३ आराखड्यांनंतर आता पुन्हा वाहतुकीचा नवा आराखडा

पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी गेल्या चार दशकांत तब्बल २३ आराखडे तयार करूनही पुणेकरांच्या वाहतुकीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. सायकल मार्गांपासून उड्डाणपुलांपर्यंत, वाहनतळापासून पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या एकत्रित वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत आणि मेट्रोपर्यंत विविध आराखडे तयार झाले. त्यातील मेट्रो वगळता अन्य आराखडे कागदावरच राहिले आहेत. असे असताना महापालिकेने पुन्हा एकदा वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला आहे. हा सल्लागार तुकड्या तुकड्यात वाहतुकीचा विचार न करता संपूर्ण शहराचा संर्वंकष आराखडा तयार करेल असा दावा प्रशासनाने केला आहे..पुणे महापालिकेने शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी १९८१ ते २००९ या कालावधीत महापालिकेने वाहतुकीसंदर्भात २३ आराखडे तयार केले आहे. १९८१ मध्ये सायकल मार्गांचे जाळे उभारण्याचा विचार झाला. १९९४ मध्ये शहरातील लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचा आराखडा, १९९६ मध्ये वाहनतळ योजना, १९९८ मध्ये उड्डाणपुलांसाठी शक्यता पडताळणी, २००० मध्ये पीएमटी आणि पीसीएमटीच्या समन्वयाचा अभ्यास, २००४ मध्ये स्काय बस मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल आणि पुणे-पिंपरी चिंचवडची वाहतूक व्यवस्था एकत्रित करण्याचा अभ्यास करण्यात आला. २००८ मध्ये गतिमान वाहतुकीसाठी सविस्तर योजना, तर २००९ मध्ये मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. या प्रमुख आठ आराखड्यांसह अन् छोटे आराखडे तयार केले..आराखडे तयार झाले प्रश्न कायमया आराखड्यांपैकी मेट्रोचा आराखडा प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतरित झाला. मात्र सायकल मार्ग, उड्डाणपूल, वाहनतळ व्यवस्था तसेच पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या एकत्रित वाहतूक नियोजनासारख्या अनेक बाबींमध्ये अपेक्षित परिणाम दिसून आलेला नाही. त्यामुळे आराखडे तयार करण्याची परंपरा मोठी; मात्र त्यांची अंमलबजावणी आणि सातत्याचा प्रश्न कायम अशी स्थिती निर्माण झाली आहे..वाहतूकीचा रिएट टाइम होणार अभ्यासमहापालिकेने ‘पुणे अर्बन मोबिलिटी सेल’च्या माध्यमातून वाहतुकीचा शास्त्रशुद्ध आणि सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला आहे. पुढील तीन वर्षात शहरातील वाहतुकीचा ‘रिअल टाइम’ माहितीच्या आधारे अभ्यास केला जाईल. त्यातून सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे दोन कोटी ३७ लाख रुपये शुल्क सल्लागाराला दिले जाणार आहे..यामध्ये पूर्वीप्रमाणे केवळ एखाद्या वाहतूक घटकाचा स्वतंत्र अभ्यास न करता रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, खासगी वाहने, सायकल, पादचारी, वाहनतळ, सिग्नल व्यवस्था, अपघातप्रवण ठिकाणे, रस्त्यांवरील खड्डे आणि अनधिकृत खोदकाम अशा वाहतुकीशी संबंधित सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. टॉमटॉम, दूरसंचार कंपन्या, सीसीटीव्ही, पुणे अर्बन अॅप आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील जीपीएस यासह विविध स्रोतांमधून मिळणारी माहिती एकत्र करून वाहतुकीचे नियोजन केले जाणार आहे..‘शहरातील वाहतूक सुधारणा करण्यापूर्वी आराखडे तयार झाले असले तरी ते तुकड्या तुकड्यांमध्ये विचार केला गेला होता. पण आता केला जाणारा अभ्यास हा रिएल टाइल डेटावरून केला जाणार आहे. यात रस्ते, उड्डाणपूल, समतल विगलक, एचसीएमटीआर, बोगदे, मेट्रो यासह सर्वांचाच एकत्रीत विचार केला जाणार आहे. यात विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय असणार आहे.’-राजेश बनकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.