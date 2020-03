हरितक्रांतीनंतर आता करमुक्तीचा संकल्प

केसनंद - पूर्व हवेलीतील अष्टापुरात पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून ग्रामस्थांनी कोणत्याही शासकीय मदतीविना सुमारे अठरा हजार झाडांचे रोपण व संवर्धन करून हरितग्रामची संकल्पना सत्यात आणली आहे. येथील फळझाडांच्या उत्पन्नातून गावातील ग्रामस्थांना करमुक्त करण्याचा ग्रामपंचायतीचा संकल्प आहे. ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप अष्टापूर ग्रामस्थांनी गावात विकासकामांसह शाळाही आदर्श व सुसज्ज केली आहे. दुष्काळी व प्रतिकूल परिस्थितीत अष्टापूर ग्रामस्थांनी प्रसंगी ठिबक सिंचन व श्रमदानातून १८ हजार झाडांची वनराई करून पर्यावरण जपले आहे. गावातील रस्ते, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे, तसेच माळरानावरही झाडे लावल्याने गाव परिसर हिरवाईने नटलेला दिसत आहे. फळाफुलांच्या झाडांबरोबरच वड, चिंच व करंज अशा मोठ्या झाडांचाही यांत समावेश असल्याने गावात ग्रामस्थांना विसाव्यासाठी ठिकठिकाणी सावलीही उपलब्ध झाली आहे. गावात प्रत्येक घरापुढे झाड आहे. दशक्रिया विधीही वनराईच्या सावलीत होतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार ॲड. अशोक पवार, माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामस्थ दरवर्षी वृक्षारोपण करतात. गेल्या दहा वर्षांपासून ही वृक्षलागवड अठरा हजारांवर गेल्याचे माजी पंचायत समिती सदस्य सुभाष जगताप यांनी सांगितले.

Web Title: After the Green Revolution, now the concept of tax free