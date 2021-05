कोरोनामुक्त होताच रुग्णांसह नातेवाईकांना देतोय मोफत जेवण

बारामती : कोरोनाच्या (Corona) काळात रुग्णांच्या मदतीसाठी अनेक हात उत्स्फूर्तपणे पुढे येत आहेत. बारामतीतील गणेश अनिल बनकर(Ganesh Bankar) यांनी गेल्या 25 दिवसांपासून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मोफत जेवण(Free Meal) पुरविण्याचे काम सुरु ठेवले आहे. स्वत: कोरोनाच्या संकटातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना रुग्णांच्या वेदना व व्यथा माहिती होती. त्यामुळे या रुग्णांसाठी आपणही खारीचा वाटा उचलावा या उद्देशाने त्यांनी हा उपक्रम सुरु केला. बाहेरगावाहून येणाऱ्या रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना कमालीचा त्रास होत होता, ते पाहून त्यांनी जेवणाची व्यवस्था करण्याचे ठरवले. (after Recovering from Corona Ganesh Bankar giving free meals to sick and their relatives baramati)

एक चांगले काम उभे राहते आहे म्हटल्यावर अनेक हात मदतीसाठी पुढे आले. यात अभिषेक ढवाण, अजिंक्य गांधी, अवधूत राजे यांच्यासह कुटुंबातील विजय शिंदे, अक्षय बनकर, सविता बनकर, अनिल बनकर यांनीही या उपक्रमासाठी मदत केली.

चपाती, भाजी, भात, अंडी असा आहार ते पुरवित आहेत. बारामतीतील विविध खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईंकासह गृहविलगीकरणात असलेल्या रुग्णांना गणेश बनकर हे जेवण पुरविण्याचे काम करीत आहेत.

