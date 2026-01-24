पुणे

Abhijit Ghanwat : परिस्थितीवर मात करत अभिजितचा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ते अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियाचा यशस्वी शिक्षण प्रवास

गवंड्याच्या हाताखाली बिगारी काम करणारे वडील व शेतमजुरी करणारी आई यांचे कष्ट डोळ्यांसमोर ठेवत अभिजितने मिळविले यश.
abhijit ghanwat

abhijit ghanwat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निमगाव केतकी - गवंड्याच्या हाताखाली बिगारी काम करणारे वडील व शेतमजुरी करणारी आई यांचे कष्ट डोळ्यांसमोर ठेवत निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नाळेवस्ती ते अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियापर्यंतचा शिक्षण प्रवास अभिजित घनवट या युवकाने पूर्ण केला.

Loading content, please wait...
education
student
usa
Journey
ZP School
motivational story

Related Stories

No stories found.