Pune News : पंचाहत्तरीत ७५०० किमीची सायकलवारी; बालेवाडीमधील सुभाष मुसळे यांची अनोखी कामगिरी

पुणे - वयाची पंचाहत्तरी अनोख्या पद्धतीने साजरी करण्यासाठी बालेवाडी येथील वास्तुविशारद सुभाष मुसळे यांनी ७५ दिवसांत तब्बल ७ हजार ५०० किलोमीटरचा सायकल प्रवास पूर्ण केला आहे. त्यांचा २० डिसेंबर २०२५ मध्ये पुण्यातून सुरू झालेला हा प्रवास ४ मार्च २०२६ मध्ये पुन्हा पुण्यात येऊन पूर्ण झाला. .यादरम्यान त्यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा अशा विविध राज्यांतून दररोज १०० किलोमीटरहून अधिक सायकलिंग करत हा प्रवास पूर्ण केला.वेगवेगळे हवामान, खाद्यसंस्कृती आणि महामार्गावरील वेगवान वाहतुकीत सावधगिरी बाळगत हा प्रवास करणे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचे मुसळे यांनी सांगितले. कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींच्या प्रोत्साहनामुळे हा प्रवास शक्य झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले..या कामगिरीबद्दल त्यांना फर्ग्युसन महाविद्यालयातील कॅन्टीनमध्ये एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या भगवान चवळे यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यावेळी संजय कट्टी, मोनीश बॅनर्जी, अनिकेत कुलकर्णी, अनिल बोंडे आदी सायकलपटू उपस्थित होते. मुसळे यांनी यापूर्वी वयाच्या ६८ वर्षांनंतर पुणे-बंगळूर, पुणे-नेपाळ, श्रीनगर-झाशी असा सायकल प्रवास केला आहे. यासह त्यांनी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेकिंग केले आहे.