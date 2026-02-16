पुणे

Pargaon News : वयाच्या ८६ व्या वर्षी पार्वताबाई जाधव पाटील या आज्जी चष्म्याशिवाय दररोज वाचतात वर्तमानपत्र व हरिपाठ

आज कालच्या अगदी पहिली पासुन ते महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनेक मुला-मुलींच्या डोळ्यावर चष्मा पहिला मिळतो.
पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील धामणी गावच्या पार्वताबाई म्हातारबा जाधव पाटील या आज्जी वयाच्या ८६ व्या वर्षी चष्म्या शिवाय दररोज नित्यनेमाने वर्तमानपत्र व हरिपाठ तसेच धार्मिक पुस्तकांचे वाचन करतात स्वताची दैनंदिन कामे कोणाची मदत न घेता स्व:ता करतात.

