Pargaon News : वयाच्या ८६ व्या वर्षी पार्वताबाई जाधव पाटील या आज्जी चष्म्याशिवाय दररोज वाचतात वर्तमानपत्र व हरिपाठ

पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील धामणी गावच्या पार्वताबाई म्हातारबा जाधव पाटील या आज्जी वयाच्या ८६ व्या वर्षी चष्म्या शिवाय दररोज नित्यनेमाने वर्तमानपत्र व हरिपाठ तसेच धार्मिक पुस्तकांचे वाचन करतात स्वताची दैनंदिन कामे कोणाची मदत न घेता स्व:ता करतात. .आज कालच्या अगदी पहिली पासुन ते महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनेक मुला-मुलींच्या डोळ्यावर चष्मा पहिला मिळतो. सरासरी वयाच्या चाळीशी नंतर बहुतांशी अनेक जणांना जवळचे वाचन करताना चष्म्याची गरज लागते.मात्र, धामणीच्या पार्वताबाई जाधव पाटील या आज्जी वयाच्या ८६ व्या वर्षीय चष्म्याशिवाय दररोज नित्यनेमाने वर्तमानपत्र व हरिपाठ व धार्मिक पुस्तकांचे वाचन करतात स्वताची दैनंदिन कामे कोणाची मदत न घेता स्व:ता करतात. या आज्जीचा दिनक्रम आजच्या तरूण पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे..पार्वताबाई आज्जी यांचा जन्म तालुक्यातील रांजणी गावातील वाघ परिवारात झाला.ज्याकाळी शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण कमी असायचे त्यावेळी त्या सातवी पास झाल्या. तालुक्याच्या पूर्व भागात जिरायती भाग असलेल्या धामणीतील म्हातारबा जाधव पाटील यांचेशी १९५४ मध्ये त्यांचा विवाह झाला.पार्वताबाई आज्जी यांना शिक्षणाचे महत्व पटल्याने शेती, कुटुंब पाहत असताना घरातील प्रत्येकाने शिक्षणाची कास धरावी यासाठी त्या आग्रही असे. त्यांचा एक मुलगा रामदास जाधव पाटील यांचे पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. ते काही वर्षापूर्वीच शरद सहकारी बँकेतील वरिष्ठ आधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहे..दुसरा मुलगा डॉ. महेश जाधव पाटील कात्रज दुध संघाच्या माध्यमातुन पशुवैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहे. तिसरा मुलगा भिकाजी जाधव पाटील उत्तम प्रकारे शेती करत आहे. त्यांच्या सर्व नातवडांनीही उच्चशिक्षण घेतले आहे. या आज्जी लहान मुलांना धार्मिक गोष्टी सांगतात जात्यावरील ओव्या म्हणून दाखवतात.विशेष म्हणजे पार्वताबाई जाधव पाटील आज्जी या पूर्णपणे शाकाहारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.