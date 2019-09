video : शरद पवारांसाठी राष्ट्रवादी रस्त्यावर; पुणे पिंपरीत आंदोलन

पुणे : राज्य शिखर सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव आल्याने राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. पुण्यात आज राष्ट्रवादीकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. शांततेत आंदोलन सुरु असताना कार्यकर्त्यांनी अचानक रास्ता रोको केल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. दरम्यान, संतप्त कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत भाजप सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. पिंपरीत राष्ट्रवादीने केले रास्ता रोको आंदोलन

पिंपरी : शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचलनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ आज (बुधवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आंदोलन सुरु आहे. पिंपरी चौकात रस्ता रोको केला आहे. रस्त्याच्या मध्येच कार्यकर्त्यांनी ठाण मांडले असून भाजपच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरु आहे.



Web Title: agitation Of NCP in Pune Pimpri for Sharad Pawar