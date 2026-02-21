पुणे

Agniveer Recruitment : अग्निवीर भरतीसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू

भारतीय सैन्याच्या ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत ‘अग्निवीर’ (पुरुष) भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया झाली सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - भारतीय सैन्याच्या ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत ‘अग्निवीर’ (पुरुष) भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अविवाहित पुरुष उमेदवारांना १ एप्रिल २०२६ पर्यंत नोंदणी करता येणार असून, सैन्यदलाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यासंदर्भात सविस्तर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती सैन्य भरती कार्यालय (मुख्यालय), पुणे यांच्याकडून देण्यात आली.

