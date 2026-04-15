Pune Baramati News: पणदरे परिसरातील २५० एकर गारपीटग्रस्त पिकांवर ड्रोनद्वारे मोफत औषध फवारणी; शेतकऱ्यांचा दिलासा व्यक्त

माळेगाव : पणदरे (ता. बारामती) पंचक्रोशीत धुमाळवाडी, पवईमाळ आदी परिसरात अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे बाधित झालेल्या सुमारे २५० एकर क्षेत्रातील पिकांना दिलासा देण्यासाठी माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक योगेश जगताप व स्वप्नील जगताप यांनी पुढाकार घेत मोफत औषधे व ड्रोनद्वारे फवारणी करून दिली. या उपक्रमामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे..मागील पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पाऊस व भीषण गारपीटीने पणदरे, धुमाळवाडी, पवईमाळ परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. ऊस, केळी, आंबा, चारा पिके व पालेभाज्यांसह अनेक पिके अक्षरशः जमिनदोस्त झाली होती. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या कष्टांवर पाणी फिरले होते. या पार्श्वभूमीवर माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बाधित शिवाराला भेट देत शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. शासनाकडून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच, संचालक योगेश जगताप व स्वप्नील जगताप यांनी पुढाकार घेत नुकसानग्रस्त पिकांसाठी मोफत औषधे व ड्रोन फवारणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली..पवईमाळचे सरपंच अतुल जगताप म्हणाले, "गारपीटीने काही क्षणांत हिरवेगार शिवार ओसाड झाले. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या, झाडांची पाने गळून पडली. आधीच वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत असताना या संकटाने मोठा फटका बसला. अशा वेळी औषध व फवारणी यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे." यावेळी धुमाळवाडीचे सरपंच बाळासाहेब कोकरे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.