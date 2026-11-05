कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला सर्वोत्कृष्ट प्रथम पुरस्कार

कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयास सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार
एक लाख रुपयांचे पारितोषिक; शैक्षणिक, संशोधनविषयक कामगिरीचा गौरव
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ५८ व्या स्थापना दिनानिमित्त कृषी अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालयाला ‘सर्वोत्कृष्ट घटक महाविद्यालय पुरस्कार २०२६’ अंतर्गत प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कारासोबत एक लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देऊन महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक आणि संशोधनविषयक कामगिरीचा गौरव करण्यात आला.
विद्यापीठात आयोजित स्थापनादिन सोहळ्यात कुलगुरू डॉ. एस. आर. गडाख आणि कृषी वैज्ञानिक भरती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार यांच्या हस्ते हा पुरस्कार कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. काळबांडे यांनी स्वीकारला. यावेळी कृषी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. डी. एम. पंचभाई, शिक्षण विस्तार संचालक डॉ. डी. बी. उंडिरवाडे, कृषी अभियांत्रिकी विभागांचे प्रमुख, प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. काळबांडे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविद्यालयाने शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली.
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अकोला : डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय म्हणून प्रथम पुरस्कार स्वीकारताना महाविद्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी.
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