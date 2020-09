शेतक-यांनो, कृषी यांञिकीकरण योजनेला झाली सुरुवात

निरगुडसर (पुणे) : शासनाच्या कृषी विभागामार्फत कृषी यांञिकीकरण योजना २०२०-२१ ची सुरुवात झालेली आहे. शेतक-यांनी सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन आंबेगाव तालुक्याचे कृषी अधिकारी टी.के.चौधरी यांनी केले आहे. कृषी यांञिकीकरण योजनेतंर्गत ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर चलीत अवजारे, मळणी यंञ, फवारणी यंञ, कापणी यंञ, मीनी राईस मील इ.अवजारांचा समावेश आहे. यासाठी शेतक-यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर आनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत किंवा जवळच्या नागरी सुविधा केंद्रामध्ये जाऊन अर्ज करावेत. अर्ज करताना ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बॅंकपासबुक, मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचा मोबाईल क्रमांक आधारकार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. शेतक-यांनी अर्ज भरल्याची पावती जपून ठेवायची असून या योजनेत लाभार्थ्यांची निवड सोडत आँनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तरी अधिकाधिक शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

