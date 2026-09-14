‘ॲग्रिकॉस’चे आंदोलन दहा दिवसांनंतर मागे कृषिमंत्री भरणे यांच्या लेखी पत्रानंतर निर्णय

पुणे, ता. १४ : कृषी आकृतिबंध रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी कृषी आयुक्तालयाबाहेर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन अखेर सोमवारी संपुष्टात आले. ‘ॲग्रिकॉस’ या कृषी विद्यापीठ पदवीधर संघाचे अध्यक्ष ॲड. अनंत चोंदे पाटील यांंची सोमवारी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी भेट घेऊन लेखी पत्र दिल्यानंतर चोंदे पाटील यांनी उपोषण सोडले.
कृषिसेवा महासंघाव्यतिरिक्त ॲग्रिकॉसचे ॲड. चोंदे पाटील यांनीही आंदोलनाची हाक देत उपोषणास बसले होते. राज्यभरातील तीन लाख कृषी पदवीधरांनी माझ्यावर विश्वास दाखविला आहे. मी त्याला तडा जाऊ न देता कृषिमंत्री भरणे यांच्या उपस्थितीतच उपोषण सोडण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. त्यानुसार आज दुपारी एक वाजता भरणे यांनी उपोषणस्थळी येऊन मागण्यांबाबत लेखी पत्रही दिले. त्यानंतर चोंदे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. यावेळी कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, कृषिसेवा महासंघाचे प्रसिद्धीप्रमुख बाळासाहेब चापले, प्रवीण कदम व अन्य मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कृषी विभागाचा आकृतिबंधाच्या अनुषंगाने सध्याचा प्रस्तावित आकृतिबंध हा कृषिमंत्र्यांच्या आदेशान्वये स्थगित करण्यात आला असून, आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तो रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच २७ डिसेंबर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा जन्मदिवस ‘ॲग्रीकॉस’ दिवस म्हणून साजरा करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. तर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील भरतीबाबत पुढील सहा महिन्यांमध्ये भरती प्रक्रिया चालू करण्यासंदर्भात कृषी मंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अन्य मागण्यांवर पुढील दोन महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपोषणकर्त्यांना देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
------------------
आकृतिबंध रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मी परिवारातर्फे कृषिमंत्री भरणे यांचे आभार मानतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांसाठी यापुढे चांगले दिवस येतील, अशी आशा व्यक्त करतो.
- ॲड. अनंत चोंदे पाटील, अध्यक्ष, ॲग्रिकॉस कृषि विद्यापीठ पदवीधर संघ.
-----------------------------------------------------------------------------