Pune Agriculture College: फिल्टरमध्ये करंट उतरला, बीडच्या विद्यार्थ्याचा पुण्यात मृत्यू; कृषी महाविद्यालयातील घटना

Pune Latest News: येथील कृषी महाविद्यालयातील मेसमधील फिल्टरमुळे लागलेल्या विजेच्या तीव्र धक्क्यामुळे एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचे दुर्दैवी घटना मंगळवारी घडली. चैतन्य कुंडलिक चव्हाण (वय २३, रा. डोंगरगाव, ता. आष्टी, जि. बीड) असे विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. १४ तारखेला रात्री ही घटना घडली असून त्यानंतर त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान मंगळवारी त्याची प्राणज्योत मालवली..चैतन्य हा कृषी महाविद्यालयातील २०२१-२०२५ बॅचचा माजी विद्यार्थी होता. सध्या तो एग्रीकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंटच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता. महाविद्यालयीन काळात तो 'ई मेस'चा कमिटी मेंबर म्हणून कार्यरत होता. मेसची व्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी तो नेहमी पुढाकार घेत होता. घटनेच्या दिवशीही मेसमधील फिल्टर तपासत असताना अचानक त्याला विजेचा तीव्र धक्का बसला. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांकडून त्याच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र त्याची प्रकृती गंभीरच होती. याबाबत अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही..दोषींवर कारवाई व ऑडिटची मागणीचैतन्य याचा मृत्यू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून दोषींवर कठोर कारवाई आणि संपूर्ण व्यवस्थेचे तातडीने ऑडिट करण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी नयन अडगोकर यांनी सांगितले की, "मेसमधील फिल्टर आणि वीज व्यवस्थेबाबत आम्ही दरवर्षी नव्या कमिटीमार्फत प्रशासनाला सूचना देत आलो आहोत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, आजही काही ठिकाणी करंट लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत."या घटनेनंतर महाविद्यालय प्रशासनाने जखमी चैतन्यच्या उपचारासाठी रुग्णालयाचा खर्च उचलला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मते केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून, जबाबदारांवर ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे..विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याबरोबरच मेसमधील सर्व विद्युत यंत्रणेचे तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. "चौकशी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात निष्कर्ष आणि कारवाई स्पष्ट व्हावी," अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.या आंदोलनामुळे महाविद्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विद्यार्थ्यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना करण्याचा इशारा दिला आहे..``घडलेली घटना ही अत्यंत दुर्देवी आहे. निधन झालेल्या विद्यार्थ्यांचा हॉस्पिटलमधील झालेला जवळपास नऊ लाख रूपयांचा खर्च हा महाविद्यालयाने उचलला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही मदत केली असून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही योग्य ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. घटनेबद्दल चौकशीसाठी समिती नेमली असून यापुढे अशा घटना घडू नये, यासाठी काळजी घेतली जाईल.- विलास खर्चे कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.