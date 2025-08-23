Agriculture News : बायोमेट्रिक मशिन नसल्यास खत विक्री बंद, कृषी आयुक्तालयाचा विक्रेत्यांना इशारा; अनेक विक्रेत्यांकडून दुर्लक्ष

पुणे : कृषी विभागाने अनुदानित खत विक्रीसाठी ‘बायोमेट्रिक ई-पॉस’ यंत्रणेचा वापर बंधनकारक केला आहे. मात्र, अनेक विक्रेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता अंमलबजावणीसाठी बुधवारपर्यंत (ता.२०) अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर संबंधितांना खत विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात येणार असल्याचा इशारा कृषी आयुक्तालयाने दिला आहे..कृषी विभागाने किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ही ‘ई-पॉस’ यंत्रांच्या माध्यमातून करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचसोबत खत विक्रीच्या नोंदी तत्काळ आणि अचूक पद्धतीने होण्यासाठी ‘ई-पॉस’मधील साठा आणि प्रत्यक्ष साठा समान असणे गरजेचे आहे. यासाठी विक्रीची नोंद ‘आयएफएमएस’ या प्रणालीमध्ये घेणे बंधनकारक केले आहे. .PMC News : महापालिकेची मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले; १७ हजार कोटी रुपये अद्याप येणे, महापालिकेकडून विविध उपाययोजनांवर भर.याबाबत नियमित तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावरील खत निरीक्षकांना निर्देश दिले आहेत. ज्या विक्रेत्यांकडे ‘ई-पॉस’वरील खत साठा आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आढळेल त्यांच्यावर कारवाई करून परवाना रद्द करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे कृषी संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी सांगितले..विक्रेत्यांमध्ये उदासीनताराज्यात सध्या ३० हजार खत विक्री दुकाने असून ३४ हजार ४६३ ‘एल १’ सिक्युरिटी नवीन ई-पॉस मशिन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यातील २८ हजार ५१६ दुकानांमध्ये हे यंत्र बसविले आहे. ज्यांनी अद्याप नवीन यंत्र घेतले नाहीत, अशांनी संबंधित जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी यांच्यांशी संपर्क साधून १० ऑगस्टपूर्वी यंत्र सुरू करावे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.