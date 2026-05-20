पुणे

Power Infrastructure Theft: भराडीतील घोडनदीकाठी दोन रोहित्र फोडून ४५० लिटर ऑइल चोरी; महावितरणचे दीड लाखांचे नुकसान

भराडीतील घोडनदीकाठी दोन रोहित्र फोडून ४५० लिटर ऑइल चोरी; महावितरणला दीड लाखांचे नुकसान, २५-३० शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा विस्कळीत
Infrastructure Sabotage: Two Transformers Destroyed in Massive Theft at Bharadi

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील घोडनदीच्या किनारी असलेल्या गावडेमळा जवळ दोन रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी मंगळवार (ता.१९) रोजी मध्यरात्री फोडली यामध्ये महावितरण कंपनीचे १ लाख ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे,ही चोरीची घटना बुधवार (ता.२०) रोजी सकाळी ९ वाजता उघडकीस आली. तसेच ऐन उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांचे कृषीपंप बंद झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे,तरी महावितरण कंपनीने तातडीने रोहित्र दुरुस्त करण्याची मागणी भराडी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

