पुणे

कृषी आयुक्त

कृषी आयुक्त
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सुधारित आकृतिबंधामुळे कृषी विभागाच्या प्रशासकीय संरचनेत सुसूत्रता येऊन निर्णयप्रक्रियेला गती मिळेल. अॅग्रीस्टॅक, कृषी अभियांत्रिकी, पीक कापणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांना स्वतंत्रपणे प्राधान्य देता येणार आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाचे अधिक प्रभावी नियोजन करून शेतकऱ्यांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याची क्षमता वाढेल.
— सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त

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