Agriculture News : गावात मृद चाचणी, तरुणांना रोजगाराची संधी; जिल्ह्यात पंधरा ठिकाणी प्रयोगशाळा

पुणे : शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा पोत जपतानाच गावातील तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा पुण्यात पंधरा ठिकाणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या या प्रयोगशाळांमुळे शेतकऱ्यांना मातीचे अचूक निदान गावातच मिळणार असून, तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळणार आहे. .राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षात ग्रामस्तरीय मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रमांतर्गत गावपातळीवर मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीसाठी अर्ज मागविले होते. १८ ऑगस्टपर्यंत मुदत होती. कृषी विभागाकडे आलेल्या अर्जांची निवड प्रक्रिया कृषी आयुक्तालयात होणार आहे. जिल्ह्यात १५ मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहेत. शिरूर व जुन्नर तालुक्यात प्रत्येकी दोन, तर उर्वरित ११ तालुक्यांत प्रत्येकी एक प्रयोगशाळा उभारली जाईल. ग्रामस्तरीय प्रयोगशाळेसाठी शासन प्रत्येकी दीड लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देणार आहे..शेतकऱ्यांना थेट फायदाआतापर्यंत शेतकऱ्यांना मृद चाचणीसाठी तालुकास्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे वेळखर्ची आणि आर्थिक खर्च अधिक होत असे. मात्र, गावपातळीवर प्रयोगशाळा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचे पोत तपासणे सोपे होईल. यातून जमिनीची सुपीकता, पिकांना आवश्यक पोषक घटकांचा तुटवडा किंवा अतिरेक याची माहिती वेळेवर मिळेल. त्यानुसार योग्य प्रमाणात खतांचा वापर करून शेतकरी उत्पादन खर्च कमी करू शकतील आणि पिकांचे उत्पादन वाढवू शकतील..तरुणांना रोजगाराची संधीया योजनेत ग्रामस्तरीय प्रयोगशाळा उभारणीसाठी १८ ते २७ वयोगटातील विज्ञान व संगणकाचे ज्ञान असलेले किमान दहावी उत्तीर्ण युवक-युवतींकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. तसेच, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी चिकित्सालय, कृषी व्यवसाय केंद्रे, माजी सैनिक, महिला बचत गट, शेतकरी सहकारी संस्था, किरकोळ निविष्ठा विक्रेते, महाविद्यालयातील युवक-युवती यांनाही या उपक्रमात सहभाग घेण्याची संधी देण्यात येणार आहे.प्रयोगशाळेसाठी तरुणांकडून अर्ज मागवले होते, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. अंतिम निर्णय कृषी आयुक्तालय घेणार आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच प्रयोगशाळेसाठी योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. एकदा निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा उभारणीस गती मिळेल. पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना याचा मोठा लाभ होईल.- संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी.दृष्टिक्षेपात...ग्रामीण भागात थेट उद्योग प्रयोगशाळेमुळे उभा राहीलयोजना केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या पोत राखण्यासाठी मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातच रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेलगावात प्रयोगशाळा सुरू केल्यास युवक-युवतींना स्वत:चा उद्योग उभारण्याची संधीशेतीशी निगडित वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून रोजगार आणि शेती दोन्हीचा विकास साधला जाणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.