Agriculture News : गावात मृद चाचणी, तरुणांना रोजगाराची संधी; जिल्ह्यात पंधरा ठिकाणी प्रयोगशाळा

Soil Testing : पुणे जिल्ह्यात १५ ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना मातीचे निदान गावातच मिळणार व तरुणांना व्यवसायाची संधी मिळणार आहे.
पुणे : शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा पोत जपतानाच गावातील तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा पुण्यात पंधरा ठिकाणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या या प्रयोगशाळांमुळे शेतकऱ्यांना मातीचे अचूक निदान गावातच मिळणार असून, तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळणार आहे.

