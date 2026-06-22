पुणे

‘अहिल्यादेवी जयंती यंदा साध्या पद्धतीने’

‘अहिल्यादेवी जयंती यंदा साध्या पद्धतीने’
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माळेगाव, ता. २१ : दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे बारामतीत पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती यंदा साध्या पद्धतीने साजरी होणार आहे, अशी माहिती अहिल्यादेवी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. बारामतीत अनेक वर्षांपासून अहिल्यादेवी विकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. मात्र यंदा ही जयंती साध्या पद्धतीने पुढील आठवड्यात करण्याचे ठरले आहे. त्यात राज्यातील स्पर्धा परीक्षेत यशस्वितांसह दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार यांच्या हस्ते केला जाणार आहे.

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