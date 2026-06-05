पुणे

Loni Kalbhor: अहिल्यादेवी जयंती उत्सवात दोन गटात हाणामारी, ५ जखमी तर ७ जणांवर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

Clash During Ahilyadevi Jayanti Celebration: लोखंडी रॉड, दगड आणि लाकडी दांडक्यांचा वापर झालेल्या या घटनेत पाच जण जखमी झाले असून दोन्ही गटांच्या तक्रारींवरून सात जणांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Loni Kalbhor

Loni Kalbhor

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती उत्सवात जुन्या वादातून दोन गटात लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके आणि दगडांनी तुंबळ हाणामारी झाली आहे. यामध्ये ५ जण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी ७ जणांवर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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