Loni Kalbhor: अहिल्यादेवी जयंती उत्सवात दोन गटात हाणामारी, ५ जखमी तर ७ जणांवर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

लोणी काळभोर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती उत्सवात जुन्या वादातून दोन गटात लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके आणि दगडांनी तुंबळ हाणामारी झाली आहे. यामध्ये ५ जण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी ७ जणांवर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सदर घटना हवेली तालुक्यातील तरडे येथील गवतेमळा परिसरात ३१ मे रोजी रात्रीच्या सुमारांस घडली आहे. याप्रकरणी चंपक उत्तमराव गवते (वय ४०) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून समीर प्रभाकर दाभाडे (अंदाजे वय २६), प्रभाकर दत्तात्रय दाभाडे (अंदाजे वय ५२) व अभिषेक प्रभाकर दाभाडे (अंदाजे वय २७ सर्व रा. गवतेमळा, तरडे ता. हवेली, जि. पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर अभिषेक प्रभाकर दाभाडे (वय २७) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, चंपक उत्तम गवते, आप्पा दिपक गवते, रूपक उत्तम गवते) व दिपक उत्तम गवते (सर्व रा.तरडे, ता. हवेली, जि. पुणे) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत..E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या घटनेत फिर्यादी चंपक गवते हे अहिल्यादेवी जयंतीचा कार्यक्रम आटोपून ३१ मे रोजी रात्री कुटुंबासह घरी परतत होते. तेव्हा समीर दाभाडे याने गवते अडवून धमकी दिली. गावकऱ्यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटवला. मात्र, काही वेळानंतर समीर दाभाडे, प्रभाकर दाभाडे आणि अभिषेक दाभाडे हे गवते यांच्या घरासमोर आले व शिवीगाळ करत वाद घातला.समीर दाभाडे याने लोखंडी रॉडने चंपक गवते यांच्यावर हल्ला केला. त्यांना वाचवण्यासाठी आलेल्या दिपक गवते, सिता गवते आणि इतर कुटुंबीयांनाही मारहाण करण्यात आली. या धक्काबुक्कीत भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या प्रियंका दिपक गवते यांच्या गळ्यातील सुमारे तीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र तुटून गहाळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..दुसऱ्या घटनेत, अभिषेक दाभाडे व त्यांचा भाऊ समीर हा जयंतीनिमित्त झालेल्या जेवणाचा कार्यक्रम आटोपून मित्रांसह घरासमोरील बाकावर बसले होते. तेव्हा चंपक गवते व आप्पा गवते हे तेथे आले आणि त्यांनी विनाकारण शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.यानंतर रूपक गवते आणि दिपक गवते हेही तेथे आले व समीरला मारहाण करण्यात सुरवात केली..प्रवासाचं वेळापत्रक कोलमडणार! रेल्वेवर १३ तासांचा विशेष ब्लॉक; लोकल पूर्णत: बंद, लांब गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल; वाचा सविस्तर .भावाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या अभिषेक दाभाडे यांच्यावर उत्तमराव गवते यांनी लोखंडी रॉडसदृश वस्तूने डोक्यात प्रहार केला. तसेच "तू आधीपासूनच माझ्या डोक्यात होतास, तुझा आज संतोष देशमुखच करतो," अशी धमकी चंपक गवते यांनी दाभाडे यांना दिली आहे. यानंतर आरोपींनी दगड फेकून मारहाण केल्याने दाभाडे यांना दुखापत झाली आहे. घटनेनंतर दोन्ही गटांनी उपचार घेत पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींवरून स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले असून, घटनेमागील नेमके कारण, हाणामारीची सुरुवात कोणी केली आणि प्रत्यक्षात काय घडले याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.