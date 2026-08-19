पुणे

पोकलेन पेटले

पोकलेन पेटले
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झेडपी वसाहतीत पोकलेन पेटले
अहिल्यानगर,ता. १९ ः अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या लाल टाकी येथील वसाहतीत इमारत निर्लेखनाच्यासाठी आलेले पोकलेन अचानक पेटले. परिसरातील कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखून अग्निशमन दल बोलावल्याने मोठा अनर्थ टळला.
लाल टाकी येथे जिल्हा परिषद कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची वसाहत आहे. तेथील काही इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्या निर्लेखित करण्याचे सध्या काम सुरू आहे. त्यासाठी पोकलेन मशिन वापरले जात आहे. चालकांसाठी दिलेली इमारत पाडली जात आहे. पोकलेनद्वारे दिवसभर हे काम केल्यानंतर ते कर्मचारी घरी गेले होते. मात्र, अचानक पोकलेनने पेट घेतला. आणि त्याचा हॉर्न वाजू लागला. काही वेळातच त्या मशिनला आगीने वेढले. त्यात डिझेलचा मोठा साठा होता. तसेच शेजारी गॅसटाक्याही होत्या. कर्मचाऱ्यांनी तसेच दूरदर्शनचे पत्रकार संजयकुमार पाठक यांनी अग्निशमन दलाला ही खबर दिली. त्यांनी त्वरित घटनास्थळी जात आग आटोक्यात आणली.

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